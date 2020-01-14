Кызыл, , 10:09 — REGNUM Меньше четверти жителей Тувы обеспечены качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Такие данные представлены в докладе Счётной палаты России, посвящённом реализации нацпроекта «Экология», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В среднем по стране доля населения, обеспеченных чистой водой, достигает 87,5%. Однако в 12 регионах России этот показатель не достигает 70%.

В этот список вошли такие регионы, как Новгородская, Смоленская, Костромская, Курганская и Еврейская автономная области, Бурятия, Якутия, Чечня, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ. Замыкает снизу список регионов-аутсайдеров Республика Тува с показателем 24,5%.

Напомним, не всё в порядке в республике и с мусорной реформой. Как сообщало ИА REGNUM, Тува попала под прицел критики премьер-министра России Дмитрия Медведева из-за недостатков в территориальных схемах обращения с отходами.

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