Рязань, , 10:09 — REGNUM Более 500 тысяч человек посетили фестивали, ярмарки, концерты, культурные и спортивные мероприятия в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». В мэрии города повели итоги праздничных событий.

На основании данных музеев и гостиничных комплексов экскурсионно-туристический поток по Рязани в эти дни составил 123 960 человек. Самым популярным местом отдыха и развлечений для всей семьи стала Новогодняя деревня в Лесопарке и Резиденция Деда Мороза. Сотрудники учреждения культуры провели для гостей 73 мероприятия, которые посетило 205 тысяч гостей. Новогодняя ночь собрала на главной площади города 16 тысяч человек. За время праздничных дней на новогоднем катке на Лыбедском бульваре провели 280 сеансов катания.

Проект «Рязань — Новогодняя столица России 2020» длился с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. В областном центре прошло более 700 событий на 108 площадках.