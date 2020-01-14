В регионы России пришёл грипп.

В целом, по данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 января в РФ регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока преимущественно циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Однако отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

О ситуации в регионах РФ читайте в трансляция ИА REGNUM.