По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, к 10 января за счёт средств федерального бюджета против гриппа привито более 17,9 млн детей и 46,3 млн взрослых. За счёт других источников финансирования привито более 9,6 млн человек, в том числе за счёт работодателей — более 5,5 млн человек. В целом в России привито более 73,95 млн человек. Это 50,5% от численности населения.
Пока в России в целом регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Во вторую неделю 2020 года преимущественно циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии — вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.
«При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, незначительное превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом зарегистрировано в Алтайском, Приморском краях, Астраханской области.
Отдельно по Казани заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога на 33%, уже зарегистрировано 7830 случаев. Чаще всего болеют взрослые жители и школьники. Среди дошколят заболеваемость ниже эпидемического порога.
Также порог по заболеваемости превышен на 24% в Елабужском районе Татарии.
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронежской области на данный момент не превышает эпидемических порогов, сезонный подъём заболеваемости ожидается с третьей декады января, по прогнозам, он будет иметь умеренную интенсивность.
Об этом: Эпидемия гриппа до Воронежской области пока не добралась
С осложнениями из-за ОРВИ и гриппа госпитализированы сотни кузбассовцев
В Кузбассе за медицинской помощью по поводу ОРВИ на неделе с 6 по 12 января 2020 года обратились 6,4 тыс. больных. Интенсивный показатель заболеваемости составил 24,23 на 10 тыс. населения (ниже эпидемического порога на 24,6%). С осложнённым течением ОРВИ и гриппа госпитализировано 205 больных, из них 186 детей.
По данным Роспотребнадзора Татарии, удельный вес заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике составляет до 90% от всех инфекций. В регионе ежегодно переболевает ОРВИ и гриппом до 15% населения.
С 6 по 12 января 2020 года в Татарии зарегистрировано 12 928 случаев. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 17%. Против гриппа в сезон привилось 50,9% населения — 1 894 035 человек, в числе которых 544 561 ребёнок и 1 349 474 взрослых.
В Новосибирской области отмечается подъём заболеваемости ОРВИ
В Новосибирской области зарегистрированы 10 310 случаев заболевания ОРВИ. В регионе отмечается сезонный подъём заболеваемости негриппозной этиологии. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам второй недели 2020 года не превышает эпидемический порог во всех возрастных группах.