Ташкент, , 10:01 — REGNUM Размер стипендии в Узбекистане будет зависеть от успеваемости студентов, написал депутат Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Расул Кушербаев на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство республики готовит проект постановления, который вернет прежнюю систему выплаты стипендий студентам. «Каждый будет получать стипендию согласно своему стремлению и изысканиям», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года министерство высшего образования Узбекистана установило единую стипендию для вузов, независимо от успеваемости студентов, в размере 400 тыс. сумов ($43).

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