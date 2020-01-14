Москва, , 09:56 — REGNUM Жители центра Москвы вынуждены парковаться в своём районе за деньги, лишившись бесплатной парковки, сообщает 14 января «Коммерсантъ».

Проблема заключается в том, что из-за сбоев разрешение на бесплатное использование парковочного места они не успевают продлить вовремя. Так, одна из жительниц района Хамовники рассказала изданию, что действие её документа истекало 28 декабря, и хотя она обратилась в МФЦ заблаговременно, продлили его лишь 10 января.

С аналогичными трудностями столкнулись, по информации СМИ, тысячи горожан.

Власти города, отмечает газета, объяснили проблему необходимостью проверять собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Система это делает с задержками. В Росреестре рассказали, что пытаются восстановить работоспособность сервиса.