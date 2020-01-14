Воронеж, , 09:56 — REGNUM 80,5 млн рублей собрано на губернаторском Рождественском благотворительном вечере в Воронеже, который состоялся 13 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-центра правительства региона.

В рамках вечера состоялся аукцион в пользу одарённых детей, который провёл народный артист России Юрий Стоянов. Всего на него было выставлено 12 лотов. В их числе — скульптура Крысиного короля из балета «Щелкунчика», картина «Белая акация» члена Союза художников России Ольги Дмитриенко, арт-объект из керамики «Весёлая вдова», раритетный и рабочий фотоаппарат 1936 года «Феликс Эдмундович Дзержинский НКВД-СССР» производства Харьковского комбината им. Дзержинского, картина «Карнавал» члена Союза художников России Дмитрия Савинкова, подарочный набор водки «Императорская коллекция Super Premium» — с графином, рюмками в футляре в виде яйца Фаберже, арт-объект «Армстронг» скульптора Ольги Гурьевой, портрет поэта Сергея Есенина кисти заслуженного художника России Евгения Щеглова, антикварная пивная кружка «бирштайн» 1885 года керамики и металла от Villeroy&Boch, парные антикварные бронзовые подсвечники (на 11 свечей каждый) начала XX века, скульптура малой формы Александра Невского из бронзы, патины и мрамора к 800-летию полководца. Последний лот — кабинетная модель памятника Ивану Бунину в Воронеже (бронза), созданная к 150-летию поэта Александром Бургановым, был выставлен губернатором Александром Гусевым.

Традиционный благотворительный губернаторский бал проводится в Воронеже в поддержку одарённых детей — музыкантов, спортсменов, художников.