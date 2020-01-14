Рязань, , 09:47 — REGNUM Мероприятие для всей семьи — «Метание новогодних ёлок» проведут в Рязани. Мэрия приглашает всех желающих в Рязанский Лесопарк. Победители соревнования получат призы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, единственное условие — принести новогоднюю ёлку с собой. Это должно быть «живое» дерево, а не искусственное. После соревнований все ёлки передадут на переработку.

Победителям метания вручат призы от организаторов. Мероприятие запланировано 19 января в 13:00.