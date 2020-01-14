Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM В Республике Алтай определены места для проведения крещенских купаний и забора воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, в столице республики Горно-Алтайске с 18 по 19 января будет действовать два места для купаний. Ещё по два откроются в Турочакском и Усть-Коксинском районах, три — в Усть-Канском и четыре — в Улаганском районах. В остальных оборудовано по одному месту.

«Уточненный список оборудованных мест проведения Крещенских купаний в Республике Алтай будет доведен накануне праздника Крещения Господня», — сообщили в МЧС.

В МЧС призвали жителей проводить обряд купания только в этих местах, поскольку там будут дежурить различные службы, в том числе спасатели и врачи. Кроме того, гражданам рекомендовано рассчитывать свои силы и не погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

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