Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве на ВДНХ в новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января прошло более 300 праздничных мероприятий, которые посетили 900 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

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Новый год на ВДНХ встретили более 100 тыс. москвичей и гостей столицы. В новогоднюю ночь состоялись концерты, карнавал и фейерверки.

В новогодние каникулы гости выставки ходили в музеи, на тренировки, мастер-классы, посещали рождественскую ярмарку, катались на коньках и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новогодние праздники на ВДНХ подготовили насыщенную новогоднюю программу.

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