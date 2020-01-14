Воронеж, , 09:41 — REGNUM Раненный при покушении глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов лечится под двойной охраной. Как уточняется, Фролов проходит лечение в областной больнице, пока его выписка не планируется — чиновнику предстоит длительная реабилитация.

«Допуск в корпус Воронежской областной больницы, в котором находится Фролов, производится строго по пропускам. Пропускная система последней модификации, работает частное охранное предприятие. Но с ним находятся ещё люди, не имеющие отношения к охране больницы, которые обеспечивают ему дополнительную охрану и его безопасность. Это в больнице не запрещено, учитывая должность человека и проблемы, с которыми он попал в больницу», — цитирует ТАСС источник в системе регионального здравоохранения. Также, по данным издания, посещения Фролова в больнице запрещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря, когда Николай Фролов подходил в служебному автомобилю рядом с его домом, произошёл взрыв, глава района получил ранения ног. Возбуждено уголовное дело, которое передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.