Хабаровск, , 09:59 — REGNUM В Хабаровске организованы специальные пункты приёма бывших в употреблении новогодних ёлок. За каждую сданную ёлку дают бесплатный билет в зоосад.

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Власти города делают все возможное для того, чтобы граждане не выбрасывали ёлки куда придётся. Как выяснило ИА «Амурмедиа», ёлки принимают в зоосаде Хабаровска. Свежие ветки идут на подкормку животным, но использовать стараются всё дерево полностью. Части деревьев отправляют в специальный измельчитель, потом используют для подстилки животным.

Хабаровский зоосад уже принял более 2 тыс. деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ёлки на утилизацию принимает и владивостокский Ботанический сад. В регионе объявлена экологическая акция «Ёлки — в щепку».