Майкоп, , 09:49 — REGNUM В Адыгее создали рабочую группу по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В состав дирекции вошли представители органов власти, Общероссийского народного фронта и общественных движений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам состоявшегося 13 января совещания в правительстве республики.

Кроме того, на базе центра «Волонтеры Адыгеи» будет образован волонтерский корпус. Он должен будет объединить добровольческий ресурс и использовать его в организации и проведении праздничных мероприятий.

«Текущий год проходит под знаком празднования 75-летия Великой Победы. Вместе со всей страной мы должны отметить это событие на высоком, достойном уровне. Вовлекайте молодежь, юнармейцев. Работа должна идти по всем направлениям», — подчеркнул в ходе совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель республики дал ряд поручений по организации и проведению в республике мероприятий, посвященных юбилею Победы. Отдельное внимание, по его словам, нужно уделить вопросам поддержки ветеранов войны и их вдов.

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