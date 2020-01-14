Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Во вторник 14 января, Петербург останется на северной периферии антициклона, который удержит над городом облака и сохранит температурный фон на 7−8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня над городом на Неве будут нависать не плотные облачные поля, которые в своем развитии не смогут достичь фазы выпадения осадков.

При этом температурный фон изменится мало, и останется на 7…8° выше климатической нормы. В течение дня температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области −1…+4 градуса.

«Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме», — отметил синоптик.