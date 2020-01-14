Магадан, Магаданская область, , 09:43 — REGNUM В Магадане горожане активно обсуждают строительство крематория. Власти города согласовали митинг по этому вопросу.

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«Группа инициативных граждан решила провести митинг. Мы им согласовали этот митинг. У нас свободный город. Желающие поучаствовать соберутся в назначенное время в назначенном месте. Любой имеет право обратиться в мэрию за оказанием муниципальной услуги, мы её должны оказать или не оказать, но только на законных основаниях», — цитирует мэра Магадана «Магаданская правда».

Минимальная стоимость услуг кремации по предварительным расчётам — 14 тыс. рублей. Магаданцы беспокоятся, что крематорий будет дымить и загрязнять атмосферу. Предприниматель, который намерен реализовать проект, убеждает, что экология и эстетика не пострадают.

Митинг запланирован на 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, на работу крематория в мурманском посёлке Мурмаши жалуются местные жители. Учреждение могут закрыть из-за серьёзных нарушений.