Геленджик, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM 338 тыс. 786 человек составил пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2019 году, это на 15% больше, чем годом ранее, сообщили 14 января в пресс-службе аэропорта. В 2019 году через аэропорт Геленджика прибыли 165 тыс. 704 пассажиров, вылетели из аэропорта чуть более 173 тыс. человек.

Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург, куда самолёты из Геленджика в 2019 году начали летать после перерыва в два года. Также в пятёрке лидеров Екатеринбург, Сургут, Омск и Казань. Всего количество пассажиров на межрегиональных рейсах выросло на 34%, на направлениях, минующих Москву, было обслужено 52 тыс. 479 человек.

Лидерами по количеству перевезённых пассажиров в 2019 году вошли авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Ютэйр» — всего они перевезли 255 тыс. 341 пассажиров.

«2020 год будет для нас не менее важным — в ближайшие несколько месяцев стартует строительство нового аэровокзального комплекса. Терминал будет одним из самых современных на юге России с точки зрения его оснащения и дизайна», — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.