Нукус, Узбекистан, , 09:27 — REGNUM Трещина в новом пятиэтажном жилом доме в узбекистанском Нукусе вызвала возмущение местных жителей, сообщает издание «Новости Узбекистана».

В социальных сетях была опубликована фотография жилого дома, на которой заметны трещины, проходящие вдоль всего здания — от первого до пятого этажа. Отмечается, что трещина может быть связана со специальной конструкцией здания, направленной на повышение сейсмоустойчивости.

Отметим, Нукус не относится к сейсмоопасным зонам. Вместе с тем большие перепады температуры, которые наблюдаются в этом районе, могут приводить к разрушению строительных конструкций.

Напомним, 7 января в Ташкенте прошло совещание с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам реформирования строительной сферы. Особое внимание было уделено кадровой проблеме. Отмечалось, что система подготовки не соответствует современным требованиям.