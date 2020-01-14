Москва, , 09:25 — REGNUM Две республики Северо-Кавказского федерального округа — Ингушетия и Карачаево-Черкесия — вошли в число субъектов, в которых в 2019 году отмечено увеличение рождаемости. В целом по России прошлый год показал снижение рождаемости.

Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью «Российской газете». По его словам, оценка рождаемости в настоящее время ведется исходя из показаний коэффициента рождаемости, который отражает число рождений на одну женщину.

Так, больше всего рождаемость за 10 месяцев 2019 года повысилась в Москве. В столице она выросла по сравнению с 2018 годом на 3,5%, или на 4,3 тысячи детей. По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости в России будет составлять около 1,5, отметил Топилин.

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