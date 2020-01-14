Ташкент, , 09:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Награждение состоялось в связи с 28-летием Вооруженных сил Узбекистана и Днем защитников Родины. За усиление оборонной мощи и военно-технического потенциала страны и другие заслуги награждены 112 человек.

Орденом «Шон-шараф» I и II степени награждены 6 человек, орденом «Дустлик» («Дружбы») — 7 человек, орденом «Мардлик» — 7, медалями «Жасорат» — 21, «Содик хизматлари учун» («За верную службу») — 36, и «Шухрат» — 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Узбекистане наградили лауреатов премии «Эхтиром». Государственных наград удостоились художники, музыканты, хореографы, деятели театра, изобразительного искусства и представители других направлений искусства.

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