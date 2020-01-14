Париж, , 09:02 — REGNUM Метеорологическая служба во Франции Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности на западе страны, передает BFM TV.

Météo-France предупреждает о «продолжительном дождливом эпизоде», который продолжится в течение следующих нескольких дней. Есть угроза наводнения.

В метеорологическом институте отметили, что «непрерывный дождь» обрушился на регион 14 января. Высота волн местами достигает 12 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в двух департаментах на юго-востоке Франции был объявлен самый высокий, красный, уровень погодной опасности.

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