Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 09:06 — REGNUM На двухстороннем автомобильном пункте пропуска через госграницу «Светлый» Оренбургской области задержан грузовик с прицепом, который пытался ввезти в Россию крупную партию насвая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Шесть тонн насвая было спрятано под мешками с репчатым луком. Запрещенная табачная смесь изъята. По факту попытки провести насвай из Казахстана в Россию проводят проверку правоохранители.