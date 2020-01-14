Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве на ВДНХ 16 января пройдут праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню The Beatles, сообщается на портале мэра столицы.

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Развлекательная программа пройдет на катке ВДНХ, в Доме культуры и шахматном клубе. Праздничная программа для взрослых и детей бесплатная, но для входа на каток потребуется билет.

Москвичи и гости столицы смогут послушать хиты легендарной группы The Beatles, потанцевать рок-н-ролл на катке, научаться делать часы из виниловых пластинок и посмотреть концерт кавер-группы The BeatLove.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный день The Beatles отмечают 16 января по решению ЮНЕСКО с 2001 года.

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