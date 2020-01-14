Анкара, , 08:55 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 176 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 14 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть обвиняемых проживает в провинции Измир. Спецоперации по поимке предполагаемых членов ФЕТО начались сразу в 49 регионах Турции.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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