Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM Следователи на Алтае готовятся к празднованию жителями Крещения Господня и купаниям в ледяной проруби, которым праздник традиционно сопровождается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

От купания в ледяной воде специалисты предостерегли людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и просто неподготовленных граждан.

«Даже к такому разовому акту купания нужно готовить свой организм постепенно и заранее, в противном случае можно нанести непоправимый вред здоровью», — отметили в СКР.

Отмечается также, что особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности детей при купании в проруби, «принятию должных мер к предотвращению случаев их травмирования, в том числе возможных переохлаждений, и утопления».

Напомним, в прошлом году в крещенских купаниях приняло участие более пяти тысяч жителей Горного Алтая. В обеспечении безопасности приняли участие 207 человек и 77 единиц техники.

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