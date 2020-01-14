Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM В 2019 году в Казахстане были уволены 37 судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику и не прошли аттестацию. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе администрации президента.

14 января глава республики Касым-Жомарт Токавев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым. На встрече обсуждались вопросы отбора судей, повышения прозрачности конкурсных процедур и продвижения кадров.

Асанов отметил, что в 2019 году несколько судей были привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. Глава Верховного суда также сообщил о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря депутаты Сената Казахстана отправили в отставку двух судей Верховного суда республики Толебая Кожана и Баглана Макулбекова в связи с достижением пенсионного возраста.

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