Москва, , 08:42 — REGNUM Укреплению здоровья, чтобы не заболеть гриппа и ОРВИ, способствует здоровый образ жизни (ЗОЖ). Придерживаясь ЗОЖ, у человека формируется устойчивость к инфекционным заболеваниям, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Для профилактики гриппа и ОРВИ нужно ввести оптимальный режим труда и отдыха, правильное питаться, заниматься спортом, закаляться и соблюдать правила личной гигиены.

Также стоит отказать от вредных привычек (алкоголь, курение и т.д.) и уметь управлять своими эмоциями. Люди, испытывающие стресс, чаще заболевают инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предупредил граждан России о начале эпидемии гриппа в ряде стран Европы.

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