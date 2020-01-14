Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского Екатерина Кейльман заявила о попытках давления на неё. Об этом руководительница заявила в Instagram.

По словам Кейльман, в ночь с 12 на 13 января неизвестные закрыли цепью один из входов в парк, ссылаясь на администрацию ЦПКиО. До этого некто отправил «бредовую рассылку» о новом директоре в СМИ города и социальные сети.

«Но ничего, прорвёмся!» — заявляет Кейльман.

Как сообщало ИА REGNUM, новый директор расторгла договоры с рядом арендаторов в одностороннем порядке. Один из предпринимателей обратился в полицию, заявив, что расторжение было проведено незаконно.

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