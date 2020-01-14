Оренбургский район, , 08:40 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту ЧП на нефтегазовом трубопроводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВЛ по региону.

По данным ведомства на месте аварии с 13 января работает следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 13 января на Восточном участке месторождения на территории Оренбургского района произошла разгерметизация трубопровода. Превышение ПДК сероводорода в воздухе из-за аварии зафиксировано в шесть раз.

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