Москва, , 08:35 — REGNUM Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способ защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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Так, людям, имеющим противопоказания к проведению прививок, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни, соблюдение которых способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям. Это, прежде всего, оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, а также отказ от вредных привычек — алкоголя и курения.

Также важно в разгар эпидемии избегать мест скопления людей, носить защитную маску, а после возвращения домой с работы или из магазина тщательно мыть руки. В случае недомогания, воздержаться от посещения работы, а заболевшего ребёнка оставить дома.

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«Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, на конец 2019 года прививку от гриппа получили почти 50% населения РФ.

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