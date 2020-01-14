Пермь, , 08:32 — REGNUM Услуги по художественному руководству Международным Дягилевским фестивалем в Перми оценили в 600 тыс. рублей. На площадке zakupki.gov.ru объявлено о торгах. Договор заключен с единственным поставщиком.

Примечательно, что протокол о подведении итогов не опубликован, имя исполнителя не указано. Между тем, напомним, что ранее информресурсы сообщали, что руководителем Дягилевского фестиваля будет Теодор Курентзис — бывший художественный руководитель пермского театра оперы и балета. Именно этот театр стал заказчиком услуги.

Согласно договору возмездного оказания услуг, для поддержания и развития культурных традиций и современных достижений российского и мирового искусства в рамках Международного Дягилевского фестиваля, по заданию заказчика исполнитель обязуется лично оказать услуги по художественному руководству Международным Дягилевским фестивалем 2020 года, обеспечить контроль за творческой работой и взаимодействием участников фестиваля. Планируется, что фестиваль пройдет 12−21 июня 2020 года.

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