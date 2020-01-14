Кемерово, , 08:27 — REGNUM В Кузбассе за медицинской помощью по поводу ОРВИ на неделе с 6 по 12 января 2020 года обратились 6,4 тыс. больных. Интенсивный показатель заболеваемости составил 24,23 на 10 тыс. населения (ниже эпидемического порога на 24,6%). Такие данные ИА REGNUM озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Проведено исследование клинического материала от 109 больных ОРВИ. Лабораторно диагноз подтверждён у 29 больных. Причиной заболевания явились вирусы не гриппозной этиологии», — уточнили в управлении.

При этом с осложнённым течением ОРВИ и гриппа госпитализировано 205 больных, из них 186 детей.

В Кемерове за это же время зарегистрировано 1,4 тыс. случая ОРВИ. Интенсивный показатель составил 25,7 на 10 тыс. населения (ниже эпидемического порога на 41,6%). Госпитализировано 57 больных ОРВИ.