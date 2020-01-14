Хабаровск, , 08:34 — REGNUM На полуфинале конкурса «Лидеры России» Хабаровский край представят более 70 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полуфинал для Дальнего Востока состоится 15−16 января 2020 года на площадке ДВФУ во Владивостоке. От Хабаровского края в нём примет участие 71 управленец. Участникам необходимо будет продемонстрировать свои лидерские качества.

Как сообщало ИА REGNUM, от Дальнего Востока в полуфинале конкурса «Лидеры России» примут участие более 300 человек. От Сахалина на конкурс поедут 24 участника.