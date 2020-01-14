Москва, , 08:26 — REGNUM Роспотребнадзор предупредил граждан России о начале эпидемии гриппа в ряде стран Европы, сообщается на сайте ведомства.

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Уточняется, что, по данным ВОЗ на 12 января, продолжает нарастать активность вирусов гриппа в странах Северного полушария.

В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Недельный эпидемический порог превышен в Алтайском, Приморском краях и Астраханской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России привиты от гриппа более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения).

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