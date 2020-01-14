Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ с 14 января стартовала запись в десять новых дошкольных учреждений. Это вызвало ажиотаж со стороны родителей, которые с утра выстроились в комитете по образованию администрации города в огромные очереди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соцсетях появились видео с места события, на котором видно, что жители заполонили коридоры учреждения. Хотя несколько дней назад мэр города Игорь Шутенков заявлял, что при комплектовании в новые детские садики будет учитываться дата постановки на учёт ребёнка, которая остаётся неизменной.

«Марафон — кто быстрее подаст заявление» совсем не обязателен. В любом случае будет учитываться дата постановки на очередь», — отмечал он.

Однако увещевания мэра, по всей видимости, не помогли. Всего, по его словам, со строительством новых детсадов в городе появится почти 2,5 тыс. мест.

Читайте также: Нехватка мест в детсадах: родители Улан-Удэ требуют решительных мер