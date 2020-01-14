Владивосток, , 08:31 — REGNUM С владивостокских улиц сегодня, 14 января, подрядчики начали вывозить новогодние украшения — различные гирлянды, фонари и новогодние ёлки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Работы, стоимость которых оценена в 882 тыс. рублей, должны завершиться до 1 февраля 2020 года. Уборка новогодних украшений производится как в центре города, так и из районов Владивостока. Отдельным мероприятием в мэрии назвали демонтаж главной городской ёлки, на которую из общей суммы будет потрачено 440 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ботанический сад Владивостока просит жителей города привозить им отслужившие своё новогодние ёлки, которые будут обращены на утилизацию.