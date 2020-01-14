Кемерово, , 08:19 — REGNUM Физические и юридические лица начали получать через «Почту России» постановления о назначении административного штрафа и требование об его уплате. Письма приходят якобы от имени руководителя или заместителя руководителя территориального органа Роспотребнадзора. В управлении Роспотребнадзора по Кузбассу ИА REGNUM сообщили, что сообщения рассылают мошенники.

«Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора», — уточнили в управлении.

В Роспотребнадзоре в случае сомнений рекомендуют обращаться в региональное управление.

«Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, содержат признаки уголовно-наказуемых деяний», — подчёркивают в Роспотребнадзоре.