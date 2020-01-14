Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирской области зарегистрированы 10 310 случаев заболевания ОРВИ. В регионе отмечается сезонный подъём заболеваемости, не гриппозной этиологии, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам второй недели 2020 года не превышает эпидемический порог во всех возрастных группах.

«Зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом, заболевшие не привиты против гриппа», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Новосибирской области против гриппа было привито 1 430 670 человек (более 51,3% от общего количества населения).