Ниамей, , 08:04 — REGNUM Правительство Нигера объявило три дня национального траура после того, как 89 солдат были убиты в результате нападения боевиков на военную базу. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на заявление официального представителя правительства.

По словам Абдурахама Закари, атака произошла в четверг, 9 января, когда вооруженные боевики напали на форпост в Чинагодраре на западе страны, недалеко от границы с Мали.

Флаги Нигера будут спущены по всей территории страны в знак скорби, добавил он.

Со своей стороны президент Нигера Махамаду Иссуфу выразил свои «глубокие соболезнования» семьям погибших и пожелал раненым в ходе нападения скорейшего выздоровления.

Число военнослужащих, убитых в ходе нападения в четверг, превышает число жертв крупнейшего набега боевиков-джихадистов в Нигере, совершенного в прошлом месяце на другой военный пост на западе страны, в результате которого погиб 71 солдат.

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