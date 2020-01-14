Париж, , 08:01 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр культуры страны Франк Ристер выдвигают «Ниццу, столицу туризма Ривьеры» для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Выдвижение Ниццы, туристической столицы Ривьеры, подчеркнет культурное наследие и развитие туризма Франции. Ницца как объект всемирного наследия ЮНЕСКО повысит привлекательность всех французских территорий», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Известно, что кандидатура будет рассмотрена Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в июле 2021 года.

Напомним, именно в Ницце появился новый тип градостроительства для зимнего курорта, в конце XVIII века, а затем для летнего туризма. Между морем и горами из существовавшего ранее городского ядра был построен новый город-курорт, который развивался в период с 1760 по 1960 годы.