Пермь, , 07:56 — REGNUM В Перми в середине января планируют начать реконструкцию дворца молодежи. Процесс ремонта и модернизации растянется на три года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что коллективы, занимавшие помещения по договорам, заранее получили оповещение о грядущей реконструкции здания. Большинство из них уже нашли новые площадки для работы, остальные находятся в поиске.

Коллектив дворца молодежи и муниципальные кружки на время реконструкции найдут временный приют во Дворце культуры им. Калинина. Решается вопрос о размещении театра им. Евгения Панфилова.

Планируется, что через три года все коллективы вернутся в обновленное здание дворца молодёжи. Добавим, что ремонтные работы будут проводить согласно проекту, который выбрали жители города. Эскиз был обнародован в интернете, и в открытом голосовании приняли участие более 2 тыс. человек.