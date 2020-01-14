Челябинск, , 07:37 — REGNUM В Челябинске отравились около 50 воспитанников детского сада №444. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Первый областной», дети жаловались на боли в животе и недомогание. Шестеро попали в больницу. Известно, что в меню были гороховая каша, котлеты и суп из тушёнки. А после обеда у малышей проявились первые признаки отравления.

Детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в конце прошлой недели. СКР начал проверку по факту отравления воспитанников.

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