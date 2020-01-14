Южно-Сахалинск, , 07:47 — REGNUM 24 жителя Сахалинской области примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

Читайте также: Более 300 участников с ДФО прошли в полуфинал «Лидеры России-2020»

Состязания для участников из Дальнего Востока пройдут 15 и 16 января на площадке ДВФУ во Владивостоке. В полуфинале участникам — управленцам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества. В программе запланированы деловые игры и мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинал «Лидеров России» прошли более 300 участников с Дальнего Востока.