Орск, Оренбургская область, , 07:36 — REGNUM В Орске Оренбургской области начинается широкомасштабная проверка ситуации, связанной с предоставлением жилья молодым медицинским работникам. Об этом заявил глава города Василий Козупица в Instagram.

Проверка последовала после скандала, который разразился в канун Нового года. В рамках соглашения между орским и региональным минздравами пяти медикам планировали вручить ключи от квартир, однако четверо врачей отказались от предоставляемого жилья, заявив о его непригодности для проживания.

Примечательно, что город должен выделять квартиры из муниципального жилого фонда по ходатайству главных врачей. Василий Козупица подчеркнул, что в ходе проверки предстоит выяснить, на каком основании и кому выделяется муниципальное жилье; как проходит процедура поиска и согласования свободных квартир; какую ответственность за содержание специализированного жилья несут администрация, руководство больниц и сами врачи, которые там проживают, а также как проходит процедура приемки-сдачи квартиры после увольнения медиков.

Жилье предоставляется только тем молодым специалистам, кто в нем действительно нуждается. Квартиры имеют статус служебных и предоставляются на время работы медика в лечебном учреждении. После увольнения врач обязан освободить служебную жилплощадь.