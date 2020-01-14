Новосибирск, , 07:16 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» в праздничные дни, с 1 по 8 января 2020 года обслужил 139 248 пассажиров. Пассажиропоток вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 15% — до 96 393 человека. На международных воздушных линиях дальнего зарубежья обслужено 42 855 человек (+19%). На 24% — до 15 304 человек — выросло количество пассажиров на направлениях в страны СНГ. За праздничные дни выполнено 653 самолёто-вылета — на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярными городами в эти дни на внутренних авиалиниях были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Мирный и Иркутск, а на международных — Пхукет, Бангкок, Камрань, Утапао, Санья, Дубай, Бишкек, Ош, Нур-Султан, Ташкент, Алматы, Баку.