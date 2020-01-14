Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбургской области с 6 по 12 января выявлены единичные случаи гриппа А и В. Факт зафиксированы в Орске, Гае и Оренбургском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями на территории Оренбургской области расценивается как неэпидемическая.

Между тем, на территории области наблюдается подъем заболеваемости. За неделю (6−12 января) отмечено 6,1 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями, тогда как с 30 декабря по 5 января — 4,7 случаев заболевания ОРВИ.

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