Пермь, , 07:02 — REGNUM В Перми суд вынес приговор группе мужчин, которая признана виновной в разбойном нападении на местного жителя. Жертвой налета и ограбления стал 29-летний пермяк, который познакомился со злоумышленниками по интернету через соцсеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Знакомство состоялось в феврале 2018 года. Под предлогом встречи новые знакомые вынудили мужчину приехать в назначенное место, где избили и ограбили. У пермяка забрали деньги и автомобиль. Впоследствии машина была продана по поддельным документам.

Суд назначил четырем налетчикам от четырех до восьми лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Еще один участник банды находится в розыске.