Благовещенск, , 07:11 — REGNUM В Приамурье стартовал конкурсный отбор претендентов на получение 2 млн рублей в рамках проекта «Земской учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования региона.

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В настоящее время в Приамурье имеется 40 сельских школ, которые смогут принять на работу 47 учителей по программе «Земской учитель». Трудоустроившимся и подписавшим договора на длительное время работы будет выплачено пособие в размере 2 млн рублей.

«По каждой вакансии пройдёт отдельный конкурсный отбор. При определении победителей будут учитываться наличие квалификационной категории, возможность преподавать иные учебные предметы, вести внеурочную деятельность. Для молодых специалистов со стажем до 1 года предусмотрены преференции», — рассказали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье по проекту «Земской учитель» педагогам, пожелавшим работать «в глубинке», будут выплачивать миллион рублей.