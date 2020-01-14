Москва, , 07:03 — REGNUM Во вторник, 14 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха 0…+2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 15 января в Москве будет −2…−0 °С.

Скорость западного ветра составит 3−8 м/с. Давление 751 мм рт.ст.

В Подмосковье местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха ожидается в интервале −3…+2 °С днём, −5…−0 °С ночью.

В среду, 15 января, днём в столице ожидается +1…+3 °С. По области −2…+3 °С.