Мирный, Якутия, 14 января 2020, 06:34 — REGNUM 13 января в Мирнинском районе Якутии торжественно поздравили семью, в которой родился 11-тысячный ребёнок, зарегистрированный в ЗАГСе республики в 2019 году.
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Девочка Аделина в семье Завадских родилась 17 ноября 2019 года. Это долгожданный первенец для молодых родителей. Власти Мирнинского района торжественно вручили супругам свидетельство о рождении, серебряный оберег и памятные подарки, пишет ЯСИА.
Событие знаменательно ещё и тем, Мирнинский район готовится отметить своё 55-летие.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Якутии запустили проект «Читаем все», в рамках которого родителям новорожденных вручают книги.