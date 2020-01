Токио, , 06:13 — REGNUM Компания Capcom выложила в сеть много информации о предстоящем ремейке игры Resident Evil 3. Об этом 14 января сообщил портал We Got This Covered.

Разработчики ответили на многие вопросы, скопившиеся у геймеров и дали понять, что игра уже не будет такой, какой они её помнят.

Стало известно, что Raccoon City не будет полностью открыт, однако игроки получат возможность изучать различные части города. Звуковой дизайн будет играть важную роль в оповещении об опасностях за пределами видимости. Немезиc (главный противник-мутант) будет использовать улучшенную версию искуственного интеллекта.

В игру также вернутся черви-мутанты, Карлос будет одним из игровых персонажей, а режим наёмников будет такой же, как в Resident Evil Resistance. Отмечается также, что в игре не будет нескольких концовок, механизм выбора действий оригинала не вернётся.

Напомним, релиз игры на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК запланирован на 3 апреля 2020 года. Оригинальная игра Resident Evil 3 вышла в сентябре 1999 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Очумелые ручки»: фанат Minecraft связал с игровым уроном ошейник «антилай»