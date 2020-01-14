Мельбурн, Австралия, , 06:09 — REGNUM Масштабные лесные пожары подняли уровень загрязнения воздуха в Мельбурне до опасного уровня. Об этом 13 января сообщает вещательная корпорация ABC.

В нескольких районах Мельбурна данные мониторинга качества воздуха показывают, что уровень его загрязнения превысил показатели загрязнения самых «грязных» городов.

В Мельбурне отменены квалификационные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, прекращена работа открытых бассейнов. Горожан просят не открывать окна и не покидать дома без крайней надобности. Также сообщается о плохой видимости на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары продолжаются в Австралии с осени минувшего года. Их жертвами стали более двух десятков человек, а также более одного миллиарда диких животных.

Прямые убытки Австралии от многомесячных лесных пожаров достигают уже примерно $3,5 млрд.

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