Мельбурн, Австралия, 14 января 2020, 06:09 — REGNUM Масштабные лесные пожары подняли уровень загрязнения воздуха в Мельбурне до опасного уровня. Об этом 13 января сообщает вещательная корпорация ABC.
В нескольких районах Мельбурна данные мониторинга качества воздуха показывают, что уровень его загрязнения превысил показатели загрязнения самых «грязных» городов.
В Мельбурне отменены квалификационные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, прекращена работа открытых бассейнов. Горожан просят не открывать окна и не покидать дома без крайней надобности. Также сообщается о плохой видимости на дорогах.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары продолжаются в Австралии с осени минувшего года. Их жертвами стали более двух десятков человек, а также более одного миллиарда диких животных.
Прямые убытки Австралии от многомесячных лесных пожаров достигают уже примерно $3,5 млрд.
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